information fournie par So Foot • 02/04/2024 à 13:25

Textor en remet une couche sur ses soupçons de corruption de Palmeiras

Sore loser, le John.

C’était l’histoire de l’édition 2023 du championnat brésilien : sans trophée majeur depuis 1995, le Botafogo de John Textor laissait échapper le Brasileirão après avoir caracolé en tête durant toute la saison. Une fin de championnat cruelle, qui a donc vu Palmeiras être sacré champion au détriment du club carioca. Mais le propriétaire du club ne compte pas en rester là : l’Américain avait déjà crié à la corruption en novembre dernier, et il a remis ça ce lundi. Dans une interview à la chaîne YouTube Canal do Medeiros , le boss de l’OL a affirmé avoir des preuves de la « corruption » et des « matchs truqués » ayant permis à Palmeiras de remporter les deux derniers championnats brésiliens.…

VD pour SOFOOT.com