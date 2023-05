Texte d'abrogation de la réforme des retraites: Borne dénonce "la démagogie" des oppositions

Le Premier ministre français Elisabeth Borne (c) à l'Assemblée nationale à Paris, le 30 mai 2023 ( AFP / Alain JOCARD )

Elisabeth Borne a dénoncé mardi "la démagogie" des oppositions qui soutiennent la proposition de loi du groupe indépendant Liot visant à abroger la réforme des retraites.

"On ne défend pas les institutions à coups de propositions de loi anticonstitutionnelles. On ne ment pas aux Français en portant, avec la plus grande démagogie, un texte dont chacun sait ici, pertinemment, qu'il serait censuré par le Conseil constitutionnel s'il parvenait au bout de son cheminement parlementaire", a déclaré la Première ministre lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"Jusqu'au bout, nous défendrons la réalité face à la démagogie et la Constitution face à ceux qui la remettent en cause", a-t-elle ajouté.

Peu après, le ministre du Travail Olivier Dussopt a vertement répondu à Charles de Courson (Liot), estimant qu'avec ce texte il ne "pourrait plus jamais venir dans cet hémicycle et doctement faire la leçon sur les finances publiques".

"Monsieur le député de Courson, comment vous sentez-vous quand le Front national et LFI se lèvent pour vous soutenir dans une admirable tenaille identitaire et extrémiste ?", a-t-il lancé.

Déclaré "recevable" mais sujet à un vif débat sur sa constitutionnalité, la proposition de loi visant à abroger le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans était mardi au coeur d'un bras de fer entre les oppositions et un camp présidentiel déterminé à empêcher un vote à l'Assemblée nationale.