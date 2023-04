Tétraplégique après un accident en Coupe de France, il lance une cagnotte solidaire

Pour une nouvelle vie.

En novembre 2021, lors du 7 e tour de Coupe de France entre l’AS Beauvais (N2) et Waziers (R2), Eduardo Rodrigo a été victime d’une grave blessure aux cervicales et à la moelle épinière après un tacle dangereux. Devenu tétraplégique et hospitalisé durant une année entière, le milieu de Beauvais a, depuis, pu rentrer chez lui et lancer une cagnotte leetchi afin de subvenir aux lourds frais médicaux que demandent ses soins (aides et soins à domicile, adaptation du logement).…

TJ pour SOFOOT.com