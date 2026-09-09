Tests rassurants pour Konstantínos Karétsas
Dortmund pourra vite compter sur son carré d’as. Konstantinos Karétsas a donné une belle frayeur ce mardi soir, après être sorti à la 27 e minute de la rencontre entre Dortmund et le Villarreal . Tard dans la soirée, le BVB avait indiqué que le joueur était à l’hôpital pour d’éventuels problèmes « circulatoires » , liés à des défauts de circulation sanguine, et qui peuvent mener, dans les cas les plus graves, à l’infarctus.
Un manque d’hydratation ?
Le média flamand HLN fait état que le joueur belgo-grec de 18 ans aurait été victime d’une déshydratation amenant, par la suite, à un malaise . Rien de trop grave donc pour Karétsas, dont l’état avait fait peur à la direction du BVB, déjà marquée par la rupture des ligaments croisés contractée par l’autre recrue grecque de ce mercato pour le club, Yiánnis Konstantélias.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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