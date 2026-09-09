Tests rassurants pour Konstantínos Karétsas

Dortmund pourra vite compter sur son carré d’as. Konstantinos Karétsas a donné une belle frayeur ce mardi soir, après être sorti à la 27 e minute de la rencontre entre Dortmund et le Villarreal . Tard dans la soirée, le BVB avait indiqué que le joueur était à l’hôpital pour d’éventuels problèmes « circulatoires » , liés à des défauts de circulation sanguine, et qui peuvent mener, dans les cas les plus graves, à l’infarctus.

Un manque d’hydratation ?

Le média flamand HLN fait état que le joueur belgo-grec de 18 ans aurait été victime d’une déshydratation amenant, par la suite, à un malaise . Rien de trop grave donc pour Karétsas, dont l’état avait fait peur à la direction du BVB, déjà marquée par la rupture des ligaments croisés contractée par l’autre recrue grecque de ce mercato pour le club, Yiánnis Konstantélias.…

ABS pour SOFOOT.com