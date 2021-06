Tests anti-Covid : la France dépense 100 à 120 millions d'euros chaque semaine

Pour le directeur général de la Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM), les dépenses en matière de tests, de même que la vaccination, doivent être vues comme un "investissement".

Face à l'épidémie de Covid-19, "les Français ont pris l'habitude de se faire tester", s'est félicité mercredi 16 juin sur Radio Classique Thomas Fatôme, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM), expliquant que la France "est l'un des pays qui teste le plus avec plus de 2 millions de tests par semaine" .

Et si les Français n'ont pas besoin de sortir le portefeuille pour se faire tester, l'Hexagone étant l'un des rares pays à en garantir la gratuité, cela a un coût : un test antigénique coûte 25 euros, et un test PCR, "tout compris, un peu moins de 50 euros". Au total, la facture se chiffre donc "à peu près à 100 et 120 millions" d'euros par semaine . Pour autant, ces dépenses doivent être vues, de même que la vaccination , comme "un investissement", assure M. Fatôme.

Les tests devraient rester gratuits, ajoute-t-il, estimant que "le principe, c'est de continuer à rendre ce test facilement accessible". "Le principe de la gratuité est assez solidement établi", insiste-t-il.

Des dépenses qui creusent logiquement un peu plus le déficit de la Sécurité sociale. Il devrait rester "très élevé" cette année , souligne Thomas Fatôme, expliquant qu'un point devrait fait "dans les prochains jours". Il sera "un défi très important pour les prochaines années", estime-t-il.