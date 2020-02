Tesla tire sur les cordons de la Bourse en jouant de son capital

Décidément insaisissable et délivrant une parole selon l'air du temps, Elon Musk change brutalement de stratégie après avoir juré quinze jours plus tôt qu'il ne le ferait pas. Après avoir ensorcelé les investisseurs au point que ceux-ci lui accordent une valeur sans rapport avec ses chiffres de production, le fantasque patron du constructeur californien, Elon Musk, n'a pas hésité à prêcher le contraire de ce qu'il jurait un peu plus tôt.En dépit de sa promesse de ne pas profiter de la flambée boursière pour s'endetter à nouveau auprès des marchés, Tesla a annoncé jeudi vouloir lever plus de 2 milliards de dollars d'argent frais. Ces fonds vont servir à « renforcer davantage le bilan » et à financer les dépenses et frais généraux de l'entreprise, a indiqué le constructeur de véhicules électriques dans un document adressé au gendarme de la Bourse, la SEC.Production homéopathiqueDans le détail, Tesla entend céder un peu plus de 2,65 millions de ses actions, ce qui lui rapporterait un peu plus de 2 milliards de dollars au prix de clôture du titre Tesla (767,29 dollars) mercredi soir à la Bourse de New York. M. Musk s'est engagé lui-même à acquérir 13 032 titres pour 10 millions de dollars au total, tandis que Larry Ellison, membre du conseil d'administration de Tesla, et cofondateur du groupe informatique Oracle, en achètera pour 1 million.Ce revirement illustre à quel point Elon Musk sait jouer de son image et enflammer,...