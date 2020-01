Tesla produira dès 2021 dans sa méga usine d'Allemagne

Les déclarations d'intention existaient, encore fallait-il entrer dans le vif du sujet et la réalisation elle-même afin de ne pas perdre de temps. L'État allemand du Brandebourg a validé jeudi la vente de plusieurs centaines d'hectares de terres au constructeur automobile américain Tesla, dans le cadre de la construction de sa méga usine de voitures électriques près de Berlin.« La commission du Budget et des Finances du Parlement a approuvé aujourd'hui la vente de 300 hectares de terres à Tesla », s'est félicité dans un communiqué le ministère des Finances de cet État de l'est de l'Allemagne qui entoure la capitale.Le contrat signé entre l'exécutif régional et l'entreprise américaine prévoit une transaction à hauteur de 40,91 millions d'euros, une somme qui devra toutefois être confirmée lors d'une seconde expertise « externe » qui sera effectuée d'ici fin janvier.Taille critiqueCette usine, annoncée en novembre, est une première en Europe. Elle permettra à Tesla de fournir les marchés européens en batteries, motorisation et en véhicules, à commencer par les Model Y et Model 3. L'entreprise d'Elon Musk vise une ouverture dès 2021 et une production annuelle de 500 000 automobiles à terme.Lire aussi : « Musk choisit l'Allemagne pour son usine géante Tesla »Tesla représente déjà 30 % du marché européen de voitures électriques à batteries, d'après Matthias Schmidt, un analyste spécialiste de l'industrie...