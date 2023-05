Tesla: Elon Musk veut "continuer de développer ses activités en Chine", selon la diplomatie chinoise

Photo fournie par le ministère chinois des Affaires étrangères le 30 mai 2023 montrant le patron de Tesla Elon Musk serrant la main du ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang lors d'une rencontre à Pékin ( Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China / Handout )

Le patron du constructeur américain de voitures électriques Tesla, Elon Musk, a fait part de sa volonté de développer ses activités en Chine mardi lors d'une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang à Pékin, selon un communiqué de la diplomatie chinoise.

La Chine s'engage "à créer un environnement économique mieux orienté vers le marché, fondé sur l'Etat de droit et internationalisé" pour les entreprises étrangères, a déclaré M. Qin à l'entrepreneur, selon le communiqué.

Selon la diplomatie chinoise, Elon Musk a déclaré à M. Qin lors de leur rencontre mardi que Tesla "souhaite continuer à développer ses activités en Chine".

M. Musk effectue son premier voyage en Chine depuis le début de la pandémie du Covid-19.

Les visites de cadres internationaux qui favorisent une "meilleure compréhension de la Chine" et "une coopération entraînant des bénéfices mutuels" sont les bienvenues, a ajouté mardi Mao Ning, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.

Tesla a annoncé en avril qu'elle construirait à Shanghai une nouvelle usine de batteries.

Le patron de Tesla Elon Musk à Shanghai le 7 janvier 2020 ( AFP / STR )

L'usine aura une capacité initiale de 10.000 batteries Megapack par an et devrait commencer à produire "au deuxième trimestre de 2024", selon l'agence de presse Xinhua.

Le site deviendra la deuxième usine de Tesla dans le centre financier de l'est de la Chine derrière son imposante méga-usine, dont les travaux avaient débuté en 2019.

Les relations entre le milliardaire et Pékin ont suscité des interrogations à Washington. Le président américain Joe Biden a déclaré en novembre que les liens qu'entretient le patron de Tesla avec des pays étrangers "méritaient" d'être examinés.

"Tesla continue à se concentrer de manière agressive sur l'expansion" de son implantation en Chine "qui demeure la poule aux oeufs d'or", estiment dans une note les analystes de la société d'investissement Wedbush Securities.

Les ventes de voitures électriques et hybrides ont doublé en 2022 et représentent plus du quart des véhicules écoulés, un niveau jamais vu, selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).

Le soutien du gouvernement aux véhicules électriques couplé à un intérêt grandissant des consommateurs ont permis aux entreprises chinoises de dominer leur marché intérieur - le plus grand marché automobile au monde.

Alors que Tesla demeure le premier vendeur de voitures électriques dans le monde, la popularité des marques chinoises a connu un essor ces dernières années.

Le constructeur automobile chinois BYD, l'une des marques les plus en vue dans son pays sur le créneau de l'électrique, a annoncé fin mars le quintuplement de son bénéfice net au cours de l'année 2022.

Tesla a vu son bénéfice net reculer sensiblement au premier trimestre malgré une hausse importante de ses ventes, en raison d'une baisse de ses prix.

La France a inauguré mardi la première usine produisant sur son sol des batteries pour voitures électriques à Billy-Berclau (Pas-de-Calais) dans le nord du pays, étape clé vers une profonde métamorphose industrielle visant à rattraper le retard sur les constructeurs chinois.