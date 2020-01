Tesla : Elon Musk, l'homme qui valait 100 milliards de dollars

Donald Trump vient de le dire depuis le sommet de Davos : « Il est l'un des plus intelligents parmi nous. » Le président américain va même plus loin. Il qualifie Elon Musk, ingénieur sud-africain naturalisé américain en 2002, de « génie » : « Il est bon en fusées. [?] Je n'avais jamais vu de moteurs atterrir sans ailes, sans rien, ils atterrissent. Je m'inquiétais pour lui, car c'est l'un de nos grands génies et il faut qu'on protège notre génie », assure-t-il.Les projets de SpaceX font bien sûr rêver. La société de Musk domine le marché du lancement de satellites privés, ravitaille depuis 2012 la Station spatiale internationale pour la Nasa et doit même transporter des astronautes dans les prochains mois. Mais c'est le constructeur automobile Tesla fondé par Elon Musk qui fait surtout rêver les milieux financiers. Depuis quelques jours, son action va de record en record. La capitalisation de Tesla a dépassé à Wall Street celle des firmes historiques General Motors et Ford. Et, ce mercredi 22 janvier, à l'ouverture de Wall Street, la capitalisation boursière de Tesla a crevé allègrement le seuil des 100 milliards de dollars. Un chiffre symbolique. Et une première pour un constructeur automobile. À titre de comparaison, Tesla pèse plus en Bourse que General Motors et Ford réunis (respectivement environ 50 milliards et 40 milliards pour les deux fabricants).Lire aussi Tesla : pourquoi Elon Musk a préféré...