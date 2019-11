Tesla dévoile un pick-up électrique sorti tout droit d'un film de science-fiction

Elon Musk, le patron trublion de Tesla vient de dévoiler son Cybertruck, un pick-up 100 % au design atypique tout droit inspiré d'un film à la Blade Runner. Un véhicule aussi utilitaire qu'un gros Ford F-150 avec des performances dignes de Porsche.Incontestablement, le look du nouveau Cybertruck de Tesla, montré jeudi soir en Californie, ne va pas laisser indifférent. Avec sa forme angulaire et coupée à la hache, sa carrosserie monocoque en acier inoxydable, ce pick-up rompt avec les rondeurs de ces gros véhicules plébiscités par les Américains. On va adorer ou détester... Tesla Elon Musk, dans ces derniers tweets, n'avait pas caché s'être inspiré de Blade Runner avec son équipe pour concevoir le pick-up. Dans ce long-métrage de 1982, le récit prenait vie dans la ville de Los Angeles en... novembre 2019.Au-delà de ce clin d'œil, ce modèle pourrait permettre à Tesla de trouver une meilleure rentabilité. Aux Etats-Unis, le marché des pick-up a connu une hausse de 17,5 % depuis le début de l'année. Par ailleurs, contrairement à ses autres voitures, Tesla aura beaucoup moins de concurrents. Tesla Son seul véritable rival va être le Ford F-150 électrique et le nouveau R1T de Rivian. C'est aussi la première fois que Tesla s'adresse avec ce véhicule à des professionnels pour le transport de marchandises.Commercialisée aux Etats-Unis à partir de 2021Elon Musk cherche aussi à séduire l'armée avec ce véhicule dont la carrosserie doit, en théorie, pouvoir résister à des impacts de balle. Même si lors de la cérémonie de lancement, un collaborateur d'Elon Musk a fait éclater les vitres en lançant un projectile dessus. Elon musk: this is a armor unbreakable glass #teslatruck#Tesla pic.twitter.com/AOdaC4W2Xm-- Ashruth (@Ashruth16) November 22, 2019 D'une longueur de 5,9 mètres, d'une largeur de 2 mètres et avec 1,9 mètre de hauteur, ce Cybertruck pourra emporter dans sa benne une charge utile de 1 ...