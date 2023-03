Tesla au Mexique: le retour des usines près des Etats-Unis dope la frontière

Le gouverneur Samuel Garcia est un jeune homme pressé, entre la naissance de sa fille et l'arrivée de Tesla chez lui à Monterrey, dans le nord du Mexique, dopé par ces usines qui préfèrent désormais l'Amérique à l'Asie.

Les premiers véhicules électriques pourraient sortir de la "giga-factory" mexicaine dès "janvier prochain", affirme à l'AFP le gouverneur du Nuevo Leon sur la foi de ses contacts avec Tesla, quelques heures avant de filer à la maternité.

Communicant décomplexé, M. Garcia, 35 ans, a partagé avec sa femme la vidéo de l'accouchement sur Instagram, comme il avait bien sûr publié la photo de sa rencontre avec le PDG de Tesla Elon Musk au siège de l'entreprise à Austin (Texas) début mars.

Dix jours après l'annonce d'un investissement de cinq milliards de dollars, Tesla est déjà en train de boucler l'achat d'un terrain à la sortie de Monterrey.

"Je crois que c'est un terrain énorme où ils vont construire l'usine la plus grande du monde. Pour le peu que j'en sache, ce sont plus de 1.600 hectares", détaille M. Garcia.

Le gouverneur au visage juvénile parie sur 7.000 emplois directs à Monterrey, ville industrielle (Whirlpool, Kia...) à 215 km de la frontière avec le Texas et 600 km d'Austin.

Il mise aussi sur des emplois indirects par dizaines de milliers. "Quelques 30 fournisseurs de Tesla sont venus par ici de novembre à février".

Arrivé dès décembre 2021, le fabriquant taïwanais d'ordinateurs Quanta, qui fabrique le "cerveau" des voitures, a déjà recruté 2.500 personnes, selon un cadre.

"Une folie", ajoute ce manager qui se réjouit d'avoir prochainement son client sur place plutôt qu'à Austin.

Le Français Saint-Gobain (pare-brises) dispose aussi d'une usine dans la région, tout comme très prochainement Faurecia (sièges automobiles). La France a inauguré un consulat général à Monterrey en 2021.

La société civile tempère l'euphorie qui gagne les élites du Nuevo Leon, un Etat industriel de 5,7 millions d'habitants touché par une forte sécheresse l'année dernière. Des brouillards de pollution voilent régulièrement les montagnes autour de Monterrey.

