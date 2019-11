Terrorisme : une étude pour cerner le profil des auteurs d'attentat

A partir de l'analyse des profils de 163 auteurs d'attentats ou de projets d'attentats en France, les universitaires Xavier Crettiez et Yvan Barros contestent certaines idées reçues.

Depuis le début de la vague d'attentats djihadistes qui a ensanglanté la France en 2015, de nombreux travaux universitaires se sont multipliés pour analyser le phénomène. Alors que se profilent les commémorations des attaques du 13 novembre 2015, les plus meurtrières jamais commises sur le sol français, une étude s'est penchée sur les quelque 88 projets d'attentats réussis ou déjoués entre 2015 et 2018.

A partir de leur analyse et de celle du profil des 163 individus se réclamant du « djihadisme salafiste » les ayant fomentés, Xavier Crettiez et son étudiant Yvan Barros, deux spécialistes des questions de radicalisation, travaillant notamment pour la chaire citoyenneté de Sciences Po, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), mettent en relief des aspects rarement soulignés.

Cette étude souligne ainsi que, sur les treize attentats « ayant abouti » entre 2015 et 2018, « aucun n'impliquait des femmes ». Ces dernières sont toutefois surreprésentées dans des « projets » impliquant l'usage d'explosif (huit cas) ou d'armes blanches (sept cas). Les femmes étaient par ailleurs plus souvent des converties (35 %) que les hommes (16 %). Autre particularité, une seule femme avait des antécédents judiciaires.

Moyenne d'âge de 25 ans

En moyenne, les auteurs de tous ces projets d'attentat étaient âgés de 25 ans. Les mineurs représentaient 16 % d'entre eux. Le plus jeune avait 13 ans lors de son interpellation, le plus âgé 65 ans. L'immense majorité sont des Français. Sur les 163 cas répertoriés, seuls 32 concernent des étrangers et 9 des binationaux. MM. Crettiez et Barros ont enfin pu constater une « pluralité » des origines géographiques, « ce qui interdit de penser un lien univoque entre certains quartiers périurbains (...) et l'engagement djihadiste ».

