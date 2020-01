Terrorisme : l'Afrique de l'Ouest au milieu du gué

Dans une étude édifiante, intitulée L'Afrique de l'Ouest face au risque de contagion djihadiste, publiée le 20 décembre dernier, International Crisis Group apporte un nouvel éclairage sur la situation si particulière de l'Afrique de l'Ouest dans la stratégie des mouvements djihadistes. Le constat de l'organisation internationale est implacable : « ?L'expansion des militants islamistes au Sahel, en particulier au Burkina Faso, préoccupe de plus en plus les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Leurs dirigeants craignent que les militants ne puissent utiliser le Burkina comme rampe de lancement pour des opérations plus au sud. » Et pour la première fois de son histoire, c'est toute la région qui est confrontée au risque d'une crise globale, à la fois sécuritaire au Nord, mais aussi politique au sud, à cause des nombreuses opérations électorales qui pourraient être contestées en 2020.Lire aussi Burkina : 14 morts dans l'explosion d'un car sur un engin improviséLire aussi Le Burkina se débat entre deuil, combats et messages de solidaritéAu Burkina Faso : l'état d'alerte maximalL'enquête de Crisis Group débute au Burkina Faso, là-bas, la situation sécuritaire s'est dégradée à une vitesse grand V. Tous les signaux venants du pays des Hommes intègres sont au rouge. Ce week-end encore, quatorze personnes ont été tuées dans l'explosion d'un car dans le nord-ouest du pays entre la localité de Toéni et la ville de Tougan. Il a été...