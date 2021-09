Terrorisme : François Hollande se défend d'avoir "sous-estimé" la menace

L'ancien président de la République avait dû faire face à une vague d'attentats sans précédent entre 2015 et 2016.

François Hollande, en février 2020, à Paris ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

20 accusés, 1765 parties civiles... Le procès des attentats du 13 novembre s'ouvre mercredi 8 septembre à Paris, près de six ans après les attaques qui avaient plongé la France dans l'horreur. A la tête du pays pendant la vague d'attentats qui a ensanglanté le pays, François Hollande se défend aujourd'hui d'avoir sous-estimé la menace terroriste. "Si j'avais sous-estimé la menace, je n'aurais pas décidé de l'intervention de la France au Mali (contre les jihadistes) dès le début de l'année 2013, je n'aurais pas agi comme je l'ai fait pour que la France soit membre de la coalition internationale contre Daech en Irak et en Syrie" et "je n'aurais pas fait voter un certain nombre de lois sur le renseignement notamment puisqu'il y avait là beaucoup de retard qui avait été pris" , a t-il fait valoir à l'antenne de France Inter , mercredi 8 septembre.

"Nous avons déjoué beaucoup d'attentats"

L'ancien président de la République défend son action, tout en reconnaissant des interrogations "légitimes". "Quand un attentat se produit, la question 'est ce que les services ne sont pas passés à côté ?' est légitime", concède t-il. Quant à l'hypothèse d'une éventuelle défaillance des services de renseignement? "Non, ils ne sont pas passés à côté", martèle t-il, évoquant le cas d'Abdelhamid Abaaoud, chef opérationnel des attaques du 13 novembre, qui "était identifié comme celui qui notamment en Syrie préparait les attentats, formait les opérateurs monstrueux de ces attentats". "C'est vrai qu'il est arrivé en Europe et ça, les services de toute l'Europe sont passés à côté", a-t-il toutefois admis.

L'ex-chef de l'Etat fait cependant valoir l'action des renseignements français. "Quand un attentat est déjoué, personne ne vient féliciter les services de renseignement", a observé François Hollande. "Durant mon mandat nous avons déjoué beaucoup d'attentats", affirme t-il.