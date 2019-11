Terrorisme : et si l'échec afghan se répètait au Mali

Avec environ 1 700 soldats, le Mali est aujourd'hui le pays qui accueille le plus gros contingent de militaires de l'opération Barkhane, une intervention menée au Sahel et au Sahara par l'armée française pour lutter contre certains groupes armés dans la région.Bien que long et coûteux, l'engagement militaire dans le Sahel malien est pourtant, jusqu'à maintenant, incapable de juguler des tensions ancrées et irréductibles sur ce territoire. Les points communs entre le conflit qui touche aujourd'hui violemment le centre et le nord du Mali et la guerre en Afghanistan depuis 2001 sont nombreux.En voulant rétablir de solides institutions étatiques, et la légitimité politique de gouvernements peu populaires, les forces intervenantes venues de l'étranger ont, au contraire, participé à une exacerbation des fragmentations ethniques et communautaires. Dans les deux cas, les conséquences semblent désormais durables.Lire aussi Mali : l'EI revendique l'attaque meurtrière contre un camp de l'arméeLa volonté de « gagner les c?urs et les esprits »Le Mali, tout comme l'Afghanistan auparavant, est des cas d'école d'une tendance observée depuis le début des années 2000 : en matière de résolution des conflits, la ligne est de plus en plus difficile à tracer entre ce qui relève d'un maintien de la paix traditionnel, non discriminant et universel, et ce qui s'apparente à de simples outils de politique étrangère utilisés par des États puissants au...