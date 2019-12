Terrorisme dans le Sahel : l'armée nigérienne perd 71 soldats

L'armée nigérienne a subi ses plus lourdes pertes depuis qu'elle est confrontée au défi djihadiste lors de l'attaque, mardi, du camp d'Inates, dans l'Ouest, près de la frontière avec le Mali. « Malheureusement, on déplore le bilan suivant : 71 militaires tués, 12 blessés, des portés disparus, et un nombre important de terroristes neutralisés », selon un communiqué du ministère de la Défense, lu à la télévision nationale. « Les combats », qui ont duré trois heures, ont été « d'une rare violence, combinant des tirs d'artillerie et l'emploi de véhicules kamikazes par l'ennemi », a ajouté le ministère, estimant le nombre de « terroristes lourdement armés » à « plusieurs centaines ». Un précédent bilan de source sécuritaire faisait état de plus de 60 morts, précisant que « les terroristes ont pilonné le camp à l'aide d'obus » et que beaucoup de victimes sont décédées dans des explosions de dépôts de munitions et de carburant.Lire aussi Quelles stratégies pour compléter la réponse militaire contre le terrorisme ?Lire aussi Sahel : comment l'État islamique y joue son avenirUn assaut qui illustre une véritable escalade dans la détermination des djihadistesL'ampleur inédite des pertes subies a été ressentie jusqu'au sommet de l'État, alors que le président français Emmanuel Macron devait accueillir samedi ses homologues du Sahel pour « reclarifier le cadre et les conditions politiques » de...