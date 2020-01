Terrorisme au Sahel : un nouveau front à la frontière mauritanienne

La nouvelle attaque contre une emprise militaire à l'ouest de Ségou, à 80 kilomètres à peine de la frontière mauritanienne, place désormais cette région comme le second point chaud du pays. Juste après celle des trois frontières qui jouxtent le Niger et le Burkina Faso où sont prévus, depuis le sommet de Pau, des renforts du dispositif français Barkhane et des bataillons africains du G5 Sahel censés éradiquer les GAT, les groupes armés terroristes affiliés à l'État islamique à l'origine de la mort de centaines de soldats. Dans la région de Ségou, en revanche, aucun renfort ne semble être à l'ordre du jour alors que cette vaste zone peuplée est sillonnée par des GAT, qui se réclament, eux, d'Al-Qaïda. Ce sont probablement leurs combattants qui ont tué 20 gendarmes en prenant d'assaut leur camp de Sokolo, situé dans le cercle de Niono.Une attaque perpétrée comme d'habitude à cinq heures du matin, qui a surpris les militaires endormis et les sentinelles, pas assez nombreuses ou qui n'étaient pas sur leurs gardes. Personne n'a entendu arriver les motos des terroristes, qui ont dû franchir à pied les derniers mètres. Deux heures de combat avant que les terroristes se rendent maîtres du camp et emportent une dizaine de véhicules, des armes, des munitions et leurs cadavres pour les enterrer eux-mêmes, afin qu'ils ne puissent pas être reconnus. Le temps que les renforts arrivent de Diabaly, pourtant situé à peine à une dizaine de...