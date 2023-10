Territoires zéro chômeur: Dussopt défend la trajectoire financière du dispositif

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a défendu mercredi au Sénat les crédits alloués pour 2024 au dispositif expérimental "Territoires zéro chômeur de longue durée", alors que 250 élus locaux demandent 20 millions d'euros supplémentaires pour que ses objectifs puissent être atteints.

Cette expérimentation, créée par une loi en 2020, prévoit la création de 60 territoires "zéro chômeur longue durée", grâce au financement d'entreprises à but d'emploi (EBE) avec les sommes destinées à l'indemnisation du chômage.

"Dans les 58 territoires habilités, grâce à la coopération territoriale de tous les acteurs locaux -élus, habitants, associations, structures de l'insertion par l'activité économique, acteurs économiques, service public de l'emploi, etc.-, ce sont plus de 3.600 personnes qui ont retrouvé le chemin de l'emploi alors qu'elles en étaient privées depuis 4 ans et 9 mois en moyenne", écrivent 250 maires et élus locaux dans une tribune publiée en début de semaine par le journal Libération.

Deux territoires supplémentaires par rapport aux 58 sont actuellement en attente d'habilitation.

Ces élus estiment que "le budget alloué au projet de loi de finances pour 2024 ne permettra pas aux entreprises à but d'emploi (EBE) des territoires habilités d'assurer les trajectoires d'embauche prévues pour atteindre l'exhaustivité" et rend donc "irréaliste la bonne conduite du projet dans les territoires qui seront habilités d'ici juin 2024".

"C'est pourquoi nous en appelons unanimement aux décideurs publics et à Emmanuel Macron pour que le budget de l'expérimentation soit abondé de 20 millions d'euros supplémentaires", poursuivent les élus.

"Nous devons travailler sur des perspectives plus tenables et plus régulées", a rétorqué mercredi Olivier Dussopt au Sénat, ajoutant que "le budget de l'Etat n'est malheureusement pas un budget élastique".

Par un décret du 31 juillet 2023, le financement par l'Etat des emplois aidés dans le cadre du dispositif "zéro chômeur de longue durée" est passé de 102% du Smic par emploi à 95% du Smic.

"95% de prise en charge au niveau du Smic, c'est le plus haut taux de financement des emplois aidés que l'on connaît dans notre pays", a argué le ministre.

"Nous sommes prêts à travailler à un meilleur pilotage pour aller au-delà des soixante expérimentations et le budget 2024 prévoit une augmentation du budget consacré à +Territoires zéro chômeur+ qui va passer de 44 à 69 millions d'euros", a-t-il ajouté, précisant que "c'est une augmentation de 53%".