Terrasses des restaurants étendues: Dati s'alarme de "tensions" à venir

Rachida Dadi, candidate LR à la mairie de Paris, le 15 mars 2020 à Paris à son QG de campagne ( POOL / Philippe LOPEZ )

La candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati prédit des "tensions" avec riverains et piétons, du fait de l'extension des terrasses de bars et restaurants à partir de mardi lors de la deuxième étape du déconfinement.

"On va déconfiner les terrasses mais il n'y a pas eu d'anticipation (...) Ca n'a pas été concerté avec les cafetiers, et encore moins avec les riverains", a pointé à Europe 1 l'actuelle maire du VIIe arrondissement, critiquant en creux la maire sortante Anne Hidalgo (PS).

Le gouvernement a prévu que seules les terrasses des restaurants et cafés puissent rouvrir en Ile-de-France à compter de mardi. Et Anne Hidalgo a annoncé samedi la possibilité pour ces établissements d'occuper gratuitement une partie de l'espace public avec leurs terrasses.

"Ceux qui n'ont pas de terrasse vont se mettre sur les trottoirs, voire sur les chaussées, ou les places de stationnement" et "ça va générer des tensions entre les clients et les habitants, et aussi avec les piétons", a déclaré Mme Dati.

"Si j'avais été maire de Paris, j'aurais anticipé dès le premier jour (du confinement) cette organisation" pour les cafés et restaurants, par "des mesures de compensation" et en poussant pour une réouverture rapide, a ajouté la candidate LR.

Elle a au passage étrillé Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé et candidate LREM pour le second tour des municipales le 28 juin, qui selon elle "ne revient pas pour Paris" mais "pour pouvoir justifier sa mauvaise gestion du Covid".

"Les électeurs souhaitent qu'on tourne la page d'Anne Hidalgo", affirme Mme Dati, qui dit "aux électeurs d'Emmanuel Macron: +faites un vote pour l'avenir+".

"J'avais la responsabilité de rassembler, j'ai tendu la main" à Mme Buzyn qui l'a "refusée", selon la prétendante LR, qui considère "les électeurs d'Emmanuel Macron trahis".

reb/fmp