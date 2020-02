Terell Ondaan : "L'Ajax m'a appris à être un méga-professionnel"

Il était un brillant espoir néerlandais, formé à l'Ajax et passé par les sélections U18 et U21 des Oranje. Et puis Terell Ondaan s'est pété les ligaments croisés en 2015, alors qu'il commençait à éblouir l'Eredivisie avec Willem-II. Sur la voie du renouveau après une belle saison dernière à Telstar (D2 néerlandaise), le petit ailier droit de 26 ans a fait le choix étonnant de signer à Grenoble l'été dernier. Entretien GF38, capitale des Alpes et Hippopotamus, mais sans ski ni beurre de cacahuètes.

Très bien, je sors de chez le coiffeur, en fait. C'est un gars de l'équipe qui me l'a conseillé. Freshup, ça s'appelle. Je recommande.Non, c'est très rare qu'on me reconnaisse dans la rue.Je ne sors pas énormément. Mais avec ma femme, on aime bien Hippopotamus pour aller manger. Il y a des sushis qui sont sympas aussi. Mais en règle générale, on préfère manger à la maison.