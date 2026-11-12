Ter Stegen se livre sur son éternel rôle de numéro 2 avec l’Allemagne

Rôle ingrat. Être le numéro 2 d’un monstre n’est jamais chose aisée, Marc-André ter Stegen en sait quelque chose. Longtemps cantonné au rôle de remplaçant de Manuel Neuer en sélection , l’Allemand a dû ronger son frein de longues années, peu importe le niveau affiché par son acolyte du Bayern. Dans un entretien accordé à Bild, l’ancien du Barça est revenu sur cette concurrence, témoignant beaucoup de respect envers son aîné : « La vérité, c’est que Manuel Neuer n’est pas seulement un grand gardien de but. Ne nous voilons pas la face : il est probablement l’un des plus grands gardiens de l’histoire. Il bénéficiait aussi d’un grand respect au sein de la sélection nationale, et il le méritait » . Fair-play.

Le regret du Mondial 2018

Malgré tout, ter Stegen s’est confié sur certaines de ses frustrations, notamment celle provoquée par sa mise sur le banc lors du Mondial 2018 , alors que Neuer revenait d’une blessure qui l’avait mis sur la touche pendant 8 mois : « C’était le moment le plus amer pour moi, mais je ne veux pas y revenir. En fin de compte, c’est l’entraîneur qui prend la décision. Tu peux être en colère autant que tu veux, mais cela ne changera rien, a-t-il concédé. Y a-t-il eu des moments où j’ai dû réfréner ma colère et garder ma frustration pour moi ? Et m’est-il arrivé parfois de jurer à voix basse quand personne ne m’écoutait ? Assurément ! »…

MB pour SOFOOT.com