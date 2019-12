Ter Stegen, l'assurance tous risques

Une nouvelle fois étincelant sur la pelouse de l'Alético, Marc-André ter Stegen est, avec Lionel Messi, le grand artisan de la victoire du Barça (0-1). Pas une nouveauté, puisque les deux hommes sont clairement les fers de lance de ce Barcelone made in Ernesto Valverde.

Griezmann, ex-Colchonero pas encore blaugrana

L'arbre qui cache la forêt

Les notes d'Atlético-Barça

Un match comme un autre. Voilà ce ce qu'ont dû penser les supporters du Barça, après la rencontre des leurs face à l'Atlético. Il faut dire que le match s'est résumé, comme souvent, à un but de Lionel Messi et à des parades de Marc-André ter Stegen. Car si lava faire la Une de tous les journaux - et à juste titre - pour son pion dans les dernières minutes qui donne la victoire aux(0-1), le portier allemand mérite lui aussi d'être mis en lumière.C'est que le Monsieur a été exceptionnel, et a grandement participé, au succès des siens. Que ce soit avec sa parade exceptionnelle du pied devant Mario Hermoso, ou par son arrêt réflexe sur une tête à bout portant d'Álvaro Morata. Histoire d'écœurer despourtant bien en place, et permettre au Barça de rentrer aux vestiaires avec un 0-0 inespéré.Parce que durant les 45 premières minutes, un seul homme s'est montré à la hauteur de l'événement du côté du Barça : Marc-André ter Stegen. Une surprise ? Pas vraiment. Depuis son arrivée au Barça en 2015, les matchs lors desquels le portier allemand est passé à côté se comptent sur le doigt d'une main. Certes, il a souvent encaissé des pions - ce n'est d'ailleurs que son troisièmeface à l'Atlético, en onze rencontres - mais cela a souvent été le résultat d'une défense pas toujours au niveau plutôt qu'à une erreur de sa part. Et finalement, ce match face à l'Atlético est à l'image de la saison du Barça - voir même des deux dernières années - où le jeu est souvent poussif mais le résultat est le même : une victoire.Grâce à deux ingrédients magiques, donc : Lionel Messi et Ter Stegen. Deux hommes au sommet de leur art, qui permettent à l'un des pires Barça