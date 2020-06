Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tenu en échec par Tondela, Benfica loupe le coche Reuters • 04/06/2020 à 23:10









Tenu en échec par Tondela, Benfica loupe le coche par Matthieu Cointe (iDalgo) Benfica manque l'opportunité de prendre la première place du championnat portugais. Après la défaite de Porto sur la pelouse de Famalicao hier soir (2-1), les hommes de Bruno Lage avaient l'occasion de passer devant leur rival au classement. Mais les Aigles n'ont pris qu'un point face à Tondela ce jeudi soir, au terme d'un match vierge de but (0-0). Les Lisboètes ont eu les plus grosses opportunités mais ont manqué de précision et de réussite. Rafa a gâché une grosse occasion en tout début de partie alors que Ruben Dias puis Dyego Sousa ont touché le montant en fin de rencontre. Benfica enchaîne un troisième match nul de suite en championnat et reste dauphin de Porto, au goal average particulier. Tondela grimpe à la 13ème place et s'éloigne de la zone rouge. Plus tôt dans la soirée, Maritimo et Setubal se sont aussi quittés dos à dos (1-1).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.