Tentatives de suicide, automutilations : hospitalisations des jeunes femmes encore en hausse en 2025

Les hospitalisations d'adolescentes et de femmes jeunes pour des tentatives de suicide ou des automutilations ont continué à augmenter l'an dernier en France métropolitaine ( AFP / Damien MEYER )

Les hospitalisations d'adolescentes et de femmes jeunes pour des tentatives de suicide ou des automutilations ont continué à augmenter l'an dernier en France métropolitaine, une situation toujours "préoccupante", selon des chiffres publiés jeudi par Santé publique France.

En 2025, le nombre d'hospitalisations pour un geste auto-infligé, soit une tentative de suicide soit une automutilation, a augmenté de 4 % sur un an dans l'Hexagone, à 100.726 hospitalisations recensées, précise ce bilan.

Parmi les 82.655 personnes hospitalisées au moins une fois pour ce motif (+3 %), les deux tiers sont des femmes, et quatre sur dix sont des jeunes âgés de 11 à 24 ans.

Du côté des femmes, après avoir bondi de 21 % en 2024, le nombre d'hospitalisations pour tentative de suicide ou automutilation a encore augmenté de 3% pour les adolescentes âgées de 11 à 17 ans et de 9 % chez les 18-24 ans, mais est resté stable pour les autres classes d'âge, l'an dernier.

Sur cinq ans, la hausse de ces hospitalisations est toutefois très marquée : +34 % chez les adolescentes de 11 à 17 ans, +47 % chez les 18-24 ans, et +16 % pour celles âgées de 25 à 44 ans.

La situation est "toujours préoccupante" pour "les jeunes de 11-24 ans", en particulier "les jeunes filles", commente SpF.

Chez les hommes, après avoir progressé de 19 % chez les garçons de 11-17 ans et 11 % pour les 18-24 ans en 2024, les hospitalisations pour geste auto-infligé ont encore augmenté de 8 % en 2025 pour ces deux classes d'âge. Elles restent stables pour les autres.

Là encore, sur cinq ans, ces hospitalisations sont en nette hausse : +16 % chez les garçons âgés de 11 à 17 ans, +23 % chez les hommes de 18 à 24 ans et +9 % chez les 25-44 ans.

En ce qui concerne les passages aux urgences pour geste auto-infligé, ils se sont élevés à 89.371 l'an dernier en France, mais ne sont pas comparables à ceux de 2024 en raison d'un "problème de logiciel".

Depuis 2021, ils ont augmenté de +21 % pour les femmes et +8 % chez les hommes.

Si le taux de décès par suicide se stabilise autour de 13 décès pour 100.000 habitants depuis cinq ans, la "récente faible hausse" constatée chez les jeunes de 11 à 24 ans, compense la baisse observée dans les classes d’âge les plus élevées, dit SpF.

Parmi les dispositifs de prévention des conduites suicidaires, les appels au numéro 3114 ont bondi de 62 % l'an dernier, à près de 550.000 tandis que 530.000 personnes ont bénéficié de "Mon soutien psy" (séances de psychothérapie remboursées).