Tensions au Moyen-Orient: Easyjet suspend ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv

La compagnie aérienne britannique Easyjet a annoncé lundi suspendre ses vols "à destination et en provenance de Tel Aviv", à l'heure où le monde attend la réponse d'Israël à l'attaque sans précédent menée par l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche ( AFP / JEFF PACHOUD )

La compagnie aérienne britannique Easyjet a annoncé lundi suspendre ses vols "à destination et en provenance de Tel Aviv", à l'heure où le monde attend la réponse d'Israël à l'attaque sans précédent menée par l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche.

"En raison de l'évolution de la situation en Israël, Easyjet a pris la décision de suspendre temporairement ses opérations à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 21 avril", a annoncé la compagnie aérienne lundi, dans une déclaration transmise à l'AFP.

"La sûreté et la sécurité de nos passagers et de nos équipages sont toujours la priorité absolue d'Easyjet", a ajouté la compagnie, précisant avoir contacté par SMS et e-mail les clients des vols concernés par ces annulations.

Easyjet avait déjà annulé plusieurs vols vers Israël dimanche, dont une rotation entre l'aéroport de Londres Luton et Tel Aviv, a précisé à l'AFP une porte-parole de l'entreprise.

L'Iran a lancé des centaines de drones et de missiles en direction du territoire israélien dans la nuit de samedi à dimanche, en riposte à une frappe, le 1er avril, sur l'annexe consulaire de l'ambassade iranienne à Damas (Syrie), attribuée à Israël.

La presque totalité des missiles et drones ont été détruits avant de toucher le territoire israélien. Il s'agissait de la première attaque directe de l'Iran contre Israël.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa avait déjà annoncé dimanche la suspension jusqu'à lundi inclus de ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv ainsi que d'Erbil en Irak et Amman en Jordanie, "dans le contexte de la situation actuelle".