Tensions américano-chinoises : "Il ne faut pas revenir à une guerre froide", prévient Jean-Yves Le Drian

L'Europe doit faire "valoir ses propres intérêts et refuser de se faire instrumentaliser dans un conflit américano-chinois".

Jean-Yves Le Drian à Paris, le 27 mai 2020. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Alors que les tensions diplomatiques entre Pékin et Washington laissent craindre au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, un retour à une "logique d'affrontement bipolaire mondiale". Il a appelé l'Europe à ne pas se laisser enfermer dans une nouvelle "guerre froide" entre les États-Unis et la Chine.

"Je ne crois pas qu'il faille se laisser enfermer dans une logique d'affrontement bipolaire mondiale", a-t-il déclaré devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. "Il ne faut pas revenir à une guerre froide" , a-t-il martelé en référence aux tensions grandissantes entre Washington et Pékin, qui font écho à l'affrontement américano-soviétique de la deuxième partie du XXe siècle.

Pékin et Washington sont à couteaux tirés depuis deux ans avec la guerre commerciale lancée par le président Donald Trump, qui pénalise le commerce international. Mais la pandémie de nouveau coronavirus a poussé la tension entre les deux puissances à des sommets. Au point que Donald Trump a menacé de couper "toute relation" avec Pékin.

Une Europe autonome

La Chine a elle-même agité dimanche le spectre d'une "nouvelle guerre froide" après les critiques américaines sur sa gestion du coronavirus.

"Le meilleur moyen de ne pas de laisser entraîner dans cet affrontement-là, de ne pas recommencer une deuxième guerre froide, c'est de faire en sorte que l'Europe s'affirme autonome", a affirmé le chef de la diplomatie française. "Il faut qu'elle dise non à la radicalisation des positionnements, qu'elle fasse valoir ses propres intérêts et refuse de se faire instrumentaliser dans un conflit américano-chinois d'une part, d'être divisée par les autoroités chinoises d'autre part", a-t-il poursuivi.

Le prochain sommet entre les dirigeants européens et le président chinois Xi Jinping abordera de front tous ses sujets. Prévu initialement le 14 septembre à Leipzig (Allemagne), il va "être repoussé un peu plus tard", a toutefois indiqué Jean-Yves Le Drian sans plus de précisions.

Avec la Chine, l'UE a des points d'accord sur le multilatéralisme, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de désaccord, a-t-il dit en appelant à faire montrer d'une plus "grande fermeté sur nos propres intérêts stratégiques européens" et à "sortir un peu de la naïveté à cet égard".