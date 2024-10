Tension Brésil-Venezuela: Le procureur vénézuelien met en doute l'accident de Lula parlant de "tromperie"

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, s'exprime lors d'une conférence de presse au bureau du procureur général à Caracas, le 30 septembre 2024. ( AFP / Federico PARRA )

Le procureur général du Venezuela Tarek William Saab a accusé samedi le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva d'avoir mis en scène l'accident domestique dont il a été victime pour ne pas avoir à assister au sommet des Brics en Russie qui a vu Brasilia opposer un veto à l'entrée du Venezuela dans l'organisation.

"Des sources directes et proches du Brésil m'informent que le président Lula da Silva a manipulé un prétendu accident pour l'utiliser comme alibi afin de ne pas assister au sommet des Brics, et qu'il s'agissait d'une tromperie pour perpétrer le veto contre le Venezuela", affirme le procureur dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Le Venezuela, qui misait beaucoup sur son intégration dans les Brics lors du sommet à Kazan, a vu le Brésil refuser son entrée dans le groupe.

De source officielle brésilienne, le président Lula a annulé, sur avis médical, son voyage pour le sommet des Brics en raison d'une blessure à l'arrière de la tête provoquée par un accident domestique. Il s'est fait représenter par des membres ministère des Affaires étrangères.

Trois jours après l'accident, l'équipe médicale a indiqué que le président était à nouveau "apte" à travailler.

"Ce qui était une forte rumeur semble malheureusement corroboré par une vidéo, où l'on voit le président Lula en bonne santé et agissant avec un cynisme total (...) Lula est réapparu souriant et indemne, montrant qu'il a utilisé cet +accident+ pour mentir au Brésil, aux Brics et au monde", assure M. Saab, estimant qu'une "enquête devait être ouverte".

Caracas a fortement réagi au véto brésilien vendredi avec un communiqué aux mots sans équivoque: "agression", "geste hostile", "inexplicable et immoral". Seule nuance, le communiqué s'en prenait au ministère des Affaires étrangères sans s'attaquer à Lula.

Le veto brésilien est la conséquence d'une "rupture de confiance", a déclaré l'ex-ministre des Affaires étrangères et conseiller de Lula, Celso Amorim, soulignant que M. Maduro avait promis à Lula de publier les procès-verbaux des élections du 28 juillet.

Mais, le Conseil national électoral qui a proclamé M. Maduro vainqueur ne les a toujours pas publié, s'affirmant victime d'un piratage informatique alors que l'opposition revendique la victoire.

Lula a été un allié historique du Venezuela chaviste, d'abord sous feu Hugo Chavez (1999-2013), puis sous son successeur Maduro, mais la relation entre les deux voisins s'est tendue depuis la présidentielle vénézuélienne.