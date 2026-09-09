Tennis/US Open -Carlos Alcaraz, tenant du titre, éliminé en quarts de finale par Ben Shelton

L'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro trois mondial et tenant du titre à l'US Open, a été éliminé en quarts de finale du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, s'inclinant en cinq sets face à l'Américain Ben Shelton (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7)), la tête de série numéro huit.

Carlos Alcaraz rejouait pour la première fois depuis plusieurs mois à l'US Open - déjà marqué par le forfait pour blessure avant le début du tournoi du numéro un mondial Jannik Sinner - en raison d'une blessure au poignet qui l'a tenu éloigné des courts.

(Shrivathsa Sridhar à New York, Version française Benoit Van Overstraeten)