Roger Federer, 38 ans, affronte Stefanos Tsitispas, 21 ans, en demi-finale samedi à Londres. L'autre demi-finale opposera Alexander Zverev, 22 ans, à Dominic Thiem, 26 ans.

Rafael Nadal, le numéro un mondial ? Eliminé. Novak Djokovic, le numéro deux mondial ? Evincé également. Restait Roger Federer. Samedi 16 novembre à Londres, en demi-finale du Masters, le tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison, le numéro trois mondial, était le seul et dernier représentant d'un trio qui domine le tennis masculin mondial depuis des années.

Les trois autres « invités » de ce dernier carré ? Le Grec Stefanos Tsitsipas, 21 ans, l'Allemand Alexander Zverev, 22 ans, et l'Autrichien Dominic Thiem, 26 ans. Autant dire la « jeunesse », notamment au regard de l'âge du « vétéran » suisse Fededer (38 ans) - on parle d'ailleurs volontiers de la « Next gen » dans le petit milieu du tennis à propos des deux premiers.

Ce cas de figure est de moins en moins rare. En octobre, au tournoi de Shanghai (Chine), ni Novak Djokovic ni Roger Federer n'avaient ainsi pu accéder aux demi-finales, éliminés respectivement par Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev (Rafael Nadal ne participait pas à ce tournoi).

La montée en puissance de Federer

A Londres, dimanche, qui sera en finale ? Roger Federer affronte, samedi à 15 heures, Stefanos Tsitsipas, dont c'est la première participation au Masters, et Dominic Thiem sera opposé à 21 heures à Alexander Zverev, vainqueur du Masters en 2018 pour sa première participation.

Si Rafael Nadal a d'ores et déjà été sacré numéro un mondial de l'année 2019, Roger Federer peut-il finir la saison sur un nouveau sacre au Masters, ce qui constituerait son 7e titre dans cette compétition en seize participations ?

