Tennis-Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, éliminée en 8e de finale par Kostyuk

(Actualisé avec détails, déclarations)

par Vincent Daheron

La Polonaise Iga Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, a été éliminée dimanche en huitième de finale du Grand Chelem parisien par l'Ukrainienne Marta Kostyuk (7-5, 6-1).

Le jour de ses 25 ans, Iga Swiatek n'a reçu aucun cadeau de la part de son adversaire, prétendante à la victoire finale depuis son titre au WTA 1000 de Madrid au début du mois.

Après un combat du fond du court en début de match, la sextuple lauréate en Grand Chelem avait pourtant breaké la première, mais Marta Kostyuk a réagi dans la foulée. Cette dernière a finalement empoché les trois derniers jeux du premier set, dont deux sur service adverse, pour virer en tête.

Le scénario s'est répété dans la deuxième manche : Iga Swiatek a breaké d'entrée avant de subir la vague adverse, l'Ukrainienne remportant six jeux consécutifs pour rejoindre son premier quart de finale sur l'ocre parisien.

Elle y défiera sa compatriote Elina Svitolina ou la Suissesse Belinda Bencic.

La 15e joueuse mondiale confirme qu'elle fait partie des prétendantes sérieuses à la coupe Suzanne-Lenglen. Elle a signé dimanche une 15e victoire consécutive sur le circuit sur terre battue, empochant au passage le WTA 250 de Rouen et le WTA 1000 de Madrid.

"Je suis toujours sous le choc. C'est incroyable de battre une joueuse incroyable, qui a gagné quatre fois ici. Je n'arrive pas à y croire", a-t-elle réagi sur le court Philippe-Chatrier.

De son côté, Iga Swiatek continue sa traversée du désert, et ne remportera pas son cinquième Roland-Garros, deux ans après sa dernière victoire ici-même et alors qu'elle avait été éliminée aux portes de la finale l'an dernier. Elle n'avait plus été sortie aussi tôt sur la terre battue parisienne depuis sa première participation en 2019.

Elle a de nouveau commis trop de fautes directes (39) et de doubles fautes (5) dimanche pour espérer l'emporter. Son dernier titre sur le circuit remonte à septembre dernier, lorsqu'elle avait remporté le WTA 500 de Séoul. Elle défendra le mois prochain son titre obtenu à Wimbledon l'été dernier. La troisième joueuse mondiale se présentait à la Porte d'Auteuil forte d'une récente demi-finale au WTA 1000 de Rome, son meilleur résultat de la saison.

(Reportage de Vincent Daheron)