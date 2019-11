Tennis : Stefanos Tsitsipas en finale du Masters

Le Grec de 21 ans a éliminé Roger Federer en demi-finale (6-3, 6-4), samedi à Londres.

Exit les anciens. Le Masters, ce tournoi qui réunit en chaque fin d'automne les huit meilleurs joueurs de tennis de la saison, consacrera, dimanche 17 novembre, un représentant de la jeunesse - ou d'une relative jeunesse.

Samedi, le « vétéran » Roger Federer (38 ans), s'est incliné en demi-finale en deux sets (6-3, 6-4) face à Stefanos Tsitispas, 21 ans, l'une des figures de ce que le circuit a baptisé la « Next gen », la nouvelle génération.

Le Suisse, numéro trois mondial, restait le seul représentant des trois « anciens » qui dominent le circuit mondial depuis des années : Rafael Nadal, le numéro un mondial, et Novak Djokovic, le numéro deux mondial, n'avaient pas franchi le stade de la phase de groupes.

Zverev ou Thiem

En finale, Stefanos Tsitsipas, numéro six mondial, retrouvera le vainqueur du match entre l'Allemand Alexander Zverev et l'Autrichien Dominic Thiem, qui a lieu samedi à 21 heures.

Le premier a 22 ans et il a déjà gagné le Masters en 2018, pour sa première participation. Le second est un peu plus âgé, 26 ans. Finaliste du tournoi de Roland-Garros face à Rafael Nadal, il a gagné le tournoi de Pékin, début octobre face à... Stefanos Tsitsipas.

Cette absence du « Big three » en phase finale d'un tournoi est de moins en moins rare. En octobre, au tournoi de Shanghai (Chine), ni Novak Djokovic ni Roger Federer n'avaient par exemple pu accéder aux demi-finales, éliminés respectivement par Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev (Rafael Nadal ne participait pas à ce tournoi)

