Grand Prix d'Italie

par Aadi Nair

26 novembre (Reuters) - L'Italien ‌Jannik Sinner ne participera pas à l'Open d'Australie au ​mois de janvier après avoir subi mardi une opération du genou, ont annoncé jeudi les organisateurs du premier tournoi ​du Grand Chelem de la saison.

Le double vainqueur de l'Open d'Australie est ​absent des courts depuis ⁠son deuxième titre consécutif à Wimbledon obtenu en juillet ‌dernier en raison d'une blessure persistante au genou.

Le numéro deux mondial devait initialement faire ​son retour à ‌temps pour l'Open d'Australie, qui débutera le ⁠17 janvier.

"Nous sommes restés en contact régulier avec l'équipe de Jannik et elle nous a confirmé qu'il ne ⁠se joindrait pas ‌à nous pour l'Open d'Australie en janvier, ⁠suite à sa récente intervention chirurgicale", a déclaré ‌Andrew Abdo, le directeur de Tennis Australia, ⁠dans un communiqué transmis à Reuters.

"Jannik adore jouer ⁠ici à ‌Melbourne et a hâte de revenir pour l’Open d’Australie ​2028. Nous lui souhaitons ‌un excellent rétablissement et avons hâte de le revoir bientôt sur le court."

Jannik ​Sinner, qui s'est récemment séparé de son entraîneur Darren Cahill après plus de quatre ans ⁠de collaboration, a remporté l'Open d'Australie en 2024 et 2025. Il s'était incliné face à Novak Djokovic en demi-finales cette année, dont l'édition a été remportée par l'Espagnol Carlos Alcaraz.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore ; version ​française Vincent Daheron)