L'Italien Jannik Sinner ne participera pas à l'Open d'Australie au mois de janvier après avoir subi mardi une opération du genou, ont annoncé jeudi les organisateurs du premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Le double vainqueur de l'Open d'Australie est absent des courts depuis son deuxième titre consécutif à Wimbledon obtenu en juillet dernier en raison d'une blessure persistante au genou.

Le numéro deux mondial devait initialement faire son retour à temps pour l'Open d'Australie, qui débutera le 17 janvier.

"Nous sommes restés en contact régulier avec l'équipe de Jannik et elle nous a confirmé qu'il ne se joindrait pas à nous pour l'Open d'Australie en janvier, suite à sa récente intervention chirurgicale", a déclaré Andrew Abdo, le directeur de Tennis Australia, dans un communiqué transmis à Reuters.

"Jannik adore jouer ici à Melbourne et a hâte de revenir pour l’Open d’Australie 2028. Nous lui souhaitons un excellent rétablissement et avons hâte de le revoir bientôt sur le court."

Jannik Sinner, qui s'est récemment séparé de son entraîneur Darren Cahill après plus de quatre ans de collaboration, a remporté l'Open d'Australie en 2024 et 2025. Il s'était incliné face à Novak Djokovic en demi-finales cette année, dont l'édition a été remportée par l'Espagnol Carlos Alcaraz.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore ; version française Vincent Daheron)