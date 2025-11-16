 Aller au contenu principal
Tennis-Sinner domine Alcaraz et conserve son titre au Masters
information fournie par Reuters 16/11/2025 à 20:46

par Trevor Stynes

Jannik Sinner a remporté dimanche un deuxième Masters ATP consécutif grâce à sa victoire en finale face à son rival Carlos Alcaraz (7-6, 7-5).

L'Italien de 24 ans, invaincu cette semaine à Turin, conclut l'année 2025 à la deuxième place ATP et par un sixième titre après, notamment, l'Open d'Australie et Wimbledon.

Le récent vainqueur du Masters 1000 de Paris avait purgé trois mois de suspension de février à mai dernier en raison d'une violation du règlement antidopage.

Vaincu pour sa première finale du Masters, Carlos Alcaraz termine cependant la saison à la première place mondiale grâce à son parcours en Italie.

L'Espagnol de 22 ans a remporté deux titres du Grand Chelem cette saison, à Roland-Garros et à l'US Open.

(Reportage de Trevor Stynes, version française Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)

Sport
