Tennis-Serena Williams fera son retour à la compétition au tournoi du Queen's, en double

La légende du tennis Serena Williams va faire son retour à la compétition, à 44 ans, lors du tournoi sur gazon du Queen's, à Londres, pour lequel elle a bénéficié d'une invitation en double, ont annoncé lundi les organisateurs.

Le tournoi débute samedi, jusqu'au 21 juin.

La joueuse américaine aux 23 titres du Grand Chelem a disputé son dernier match sur le circuit WTA en septembre 2022, date à laquelle elle a pris sa retraite du tennis professionnel après une défaite au troisième tour de l'US Open.

“Le Queen's me semble être l'endroit idéal pour entamer ce nouveau chapitre. Le gazon m'a offert certains des moments les plus marquants de ma carrière, et je suis ravie de revenir sur l'une des scènes les plus emblématiques de ce sport”, a déclaré Serena Williams dans un communiqué.

Les rumeurs au sujet de son retour s'étaient amplifiées depuis qu'elle avait été réintégrée l'année dernière à la liste des joueurs suivis par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)