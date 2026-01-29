Tennis-Sabalenka retrouve Rybakina en finale de l'Open d'Australie

(Actualisé avec qualification de Rybakina en finale)

par Ian Ransom

La Biélorusse Aryna Sabalenka a facilement battu l'Ukrainienne Elina Svitolina (6-2, 6-3) jeudi, lors d'une confrontation dominée par l'enjeu diplomatique, pour rejoindre la finale de l'Open d'Australie lors de laquelle elle sera opposée à la Kazakhstanaise Elena Rybakina.

La première joueuse mondiale visera samedi un troisième titre en quatre ans à Melbourne et une cinquième couronne en Grand Chelem face à Elena Rybakina qui a pris le meilleur sur Jessica Pegula (6-3, 7-6) dans l'autre demi-finale.

Les deux femmes s'offrent un remake de la finale australienne de 2023 qui avait vu Aryna Sabalenka prendre le dessus sur Elena Rybakina.

La Kazakhstanaise de 26 ans, qui cherchera à décrocher son deuxième titre en Grand Chelem après celui acquis à Wimbledon en 2022, était toutefois venue à bout de la Biélorusse lors des Finales WTA en novembre dernier.

"Je ne peux juste pas y croire. C'est une réussite incroyable mais le travail n'est pas terminé", a déclaré Aryna Sabalenka à la fin de la rencontre.

"Je suis super contente de cette victoire. C'est une adversaire si dure et elle a joué un tennis incroyable toute la semaine."

Depuis l'invasion russe en Ukraine, dans laquelle la Biélorussie a joué un rôle majeur, les joueurs russes et biélorusses participent aux tournois sous bannière neutre.

L'Ukrainienne Elina Svitolina, 12e joueuse mondiale, a déclaré vouloir apporter de la "lumière" sur son pays lors du Grand Chelem australien et n'hésite pas à s'exprimer sur le conflit qui ravage son pays.

La Biélorusse de 27 ans a mis fin aux espoirs de la joueuse ukrainienne dans une véritable démonstration de force.

Aryna Sabalenka devient la troisième femme dans l'ère moderne du tennis à atteindre la finale de l'Open d'Australie pour la quatrième fois consécutive après Evonne Goolagong Cawley (1971-76) et Martina Hingis (1997-2002), qui ont toutes les deux disputé six finales d'affilée à Melbourne.

"Déçue de ne pas y arriver ce soir", a déclaré Elina Svitolina, 31 ans, devant des journalistes. "Bien sûr, c'est très difficile quand vous jouez une numéro 1 en pleine forme."

Elena Rybakina a failli disputer un troisième set face à l'Américaine Jessica Pegula mais a réussi à conclure dans le jeu décisif de la deuxième manche.

"C'était un second set épique. Jessica a si bien joué, s'est battue jusqu'à la fin et je suis contente d'être en finale", a déclaré la 5e joueuse mondiale après sa qualification.

"C'était vraiment, vraiment stressant. J'ai eu un tie-break épique ici (en 2024) (...) un petit flashback m'est venu. Je suis heureuse, ça a tourné en ma faveur et je suis impatiente de jouer samedi."

(Avec Shrivathsa Sridhar à Melbourne; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)