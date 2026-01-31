Tennis-Rybakina domine Sabalenka et s'offre un premier Open d'Australie

par Shrivathsa Sridhar

La Kazakhe Elena Rybakina a remporté samedi pour la première fois l'Open d'Australie de tennis en imposant sa puissance à la Biélorusse et numéro un mondiale Aryna Sabalenka au terme d'un bras de fer en trois sets plein de suspense conclu par un succès 6-4 4-6 6-4.

Cinquième joueuse mondiale, Elena Rybakina a pris les devants d'entrée sur la Rod Laver Arena de Melbourne en prenant le service de son adversaire dès le premier jeu, avantage conservé jusqu'à la fin du premier set.

Victorieuse de 46 de ses 48 derniers matches sur dur en Grand Chelem, Aryna Sabalenka, couronnée à Melbourne en 2023 et 2024, a redressé la tête et retrouvé du rythme dans la seconde manche pour égaliser à un set partout.

Les deux joueuses se sont alors retrouvées dans la même situation qu'en 2023, quand le titre s'était joué dans un set décisif remporté par la Biélorusse.

Le scénario a paru se répéter quand Aryna Sabalenka a multiplié les coups gagnants pour se détacher 3-0 mais Elena Rybakina a refusé de subir le même sort que trois ans auparavant, s'est révoltée, a engrangé cinq jeux consécutifs et a conclu d'un ace pour décrocher son deuxième titre en Grand Chelem après Wimbledon en 2022.

"C'est difficile de trouver les mots maintenant mais je tiens à féliciter Aryna pour ses résultats extraordinaires ces dernières années. J'espère que nous jouerons beaucoup d'autres finales ensemble", a dit la Kazakhe de 26 ans.

Déjà privée d'un triplé à Melbourne l'an dernier par l'Américaine Madison Keys, Aryna Sabalenka a paru affectée par cette deuxième défaite consécutive en finale de l'Open d'Australie. Revenue sur sa chaise après avoir salué son adversaire, elle s'est cachée le visage sous une serviette blanche.

"Je ne sais vraiment pas quoi dire là maintenant", a dit la Biélorusse avant de féliciter Elena Rybakina et le public. "J'adore être ici, j'adore jouer devant vous tous. Vous êtes un soutien incroyable. J'espère que l'année prochaine sera une meilleure année."

