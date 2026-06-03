Tennis/Roland-Garros-Sabalenka s'effondre, la qualifiée Chwalinska prolonge son rêve

par Vincent Daheron

La numéro une mondiale Aryna Sabalenka a ajouté mercredi son nom à la longue liste de favoris éliminés prématurément des tableaux masculin et féminin de la 125e édition de Roland-Garros et devra attendre avant de brandir sa première coupe Suzanne-Lenglen.

Avant elle, la Polonaise Maja Chwalinska, issue des qualifications, a obtenu sa place pour les demi-finales de Roland-Garros grâce à sa victoire contre la Russe Anna Kalinskaya (7-6 (3), 6-3).

Après la tenante du titre Coco Gauff et la quadruple lauréate Iga Swiatek, sorties respectivement au troisième tour et en huitièmes de finale, ou encore Jannik Sinner et Novak Djokovic chez les hommes, Aryna Sabalenka n'a pas dérogé à la règle d'un Grand Chelem parisien complètement fou.

Bien qu'elle menât un set à zéro, double break en poche face à la Russe Diana Shnaider, la Biélorusse s'est effondrée mentalement (3-6, 7-5, 6-0). Elle a perdu les dix derniers jeux du match en multipliant les fautes directes.

La finaliste sortante, quatre tournois du Grand Chelem à son palmarès, quitte ainsi un tableau dont elle était la favorite malgré ses difficultés récentes sur terre battue.

En son absence, les demi-finales hommes et femmes ne comporteront aucun vainqueur en Grand Chelem pour la première fois depuis Roland-Garros 1977. Ce sera la première fois depuis l'US Open 2021 que les deux vainqueurs triompheront pour la première fois en Majeur.

Diana Shnaider, 23e mondiale à 22 ans et novice à ce stade d'un grand tournoi, jouera sa place en finale de Roland-Garros face à une autre surprenante gauchère, la Polonaise Maja Chwalinska.

Cette dernière, 114e mondiale, est devenue seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à rejoindre le dernier carré de Roland-Garros dans l'ère Open après l'Argentine Nadia Podoroska en 2020, la sixième dans un tournoi du Grand Chelem.

Après avoir éliminé la Française Diane Parry en huitièmes de finale, Maja Chwalinska (6-3, 6-2) a cette fois-ci écarté de son chemin Anna Kalinskaya, 24e mondiale, soit la troisième victoire contre une membre du top 50 de sa carrière, toutes obtenues lors de son parcours sur l'ocre parisien.

Menant 5-1 dans le premier set, la Polonaise de 24 ans a vu son adversaire revenir à 5-5, mais elle a eu les nerfs plus solides pour remporter le tie-break. Elle a rapidement pris les devants dans la seconde manche, réussissant le double break pour mener 4-1, avant de conclure un peu plus tard sur le service d'Anna Kalinskaya.

"Chaque match ici est un peu fou", a réagi sur le court Maja Chwalinska, qui n'a lâché qu'un set depuis le début du tournoi. "À l'intérieur, je suis nerveuse et stressée. J'essaie de me concentrer sur mon jeu et je suis contente d'avoir réussi à le faire."

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)