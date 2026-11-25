Le joueur français de tennis Arthur Rinderknech a été inculpé pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage, a indiqué mercredi à Reuters l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA), quelques heures après que le joueur a nié toute faute et affirmé qu'il s'attendait à être blanchi.

L'ITIA, qui supervise la lutte contre le dopage et la corruption dans le tennis, a ajouté que l'affaire serait examinée par un tribunal indépendant au début de l'année prochaine. L'agence s'est également dite déçue que les détails de l'affaire aient été rendus publics.

"À la suite des informations parues dans les médias et de la publication du joueur sur les réseaux sociaux, nous pouvons confirmer qu'Arthur Rinderknech a été inculpé pour refus de contrôle", a indiqué l'ITIA dans un courriel.

"Nous déployons des efforts considérables pour préserver la confidentialité des affaires et sommes déçus que ces éléments aient été rendus publics de cette manière."

L'ITIA a précisé qu'elle ne ferait aucun autre commentaire sur les détails de l'enquête.

"J'ai pris connaissance des informations concernant cette affaire présumée de refus de contrôle auprès de l'ITIA, qui, selon l'agence, devait rester strictement confidentielle", avait écrit Arthur Rinderknech sur Instagram.

"J'ai déjà informé l'ITIA que je contestais cette accusation et demandé que l'affaire soit examinée et tranchée par un tribunal indépendant, comme j'en ai le droit."

57E JOUEUR MONDIAL

Classé au 57e rang mondial, Rinderknech a indiqué qu'il présenterait les détails de l'affaire au tribunal indépendant et qu'il ne répondrait pas publiquement aux accusations dans l'intervalle.

"Je suis convaincu que, lorsque l'affaire sera présentée au tribunal indépendant, je serai blanchi de cette accusation de refus de contrôle", a-t-il ajouté.

"Je n'ai jamais pris de substance interdite et je suis fier de mon parcours dans le tennis professionnel, que j'ai entièrement construit grâce à mon travail et toujours dans le respect de l'intégrité sportive."

L'ancienne championne de Wimbledon Marketa Vondrousova a été suspendue quatre ans en juin après qu'un tribunal indépendant l'a reconnue coupable d'avoir refusé un contrôle antidopage en décembre 2025. La joueuse tchèque a fait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport.

Arthur Rinderknech n'a encore remporté aucun titre en simple sur le circuit ATP. Il avait toutefois atteint la finale du Masters 1.000 de Shanghai l'an dernier, où il s'était incliné face à son cousin monégasque Valentin Vacherot.

(Reportage Shrivathsa Sridhar, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)