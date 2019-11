Tennis : pour Caroline Garcia, « la Fed Cup est toujours un de mes objectifs »

Après deux ans d'absence, Caroline Garcia, 26 ans, a fait son retour cette année en équipe de France et dispute, ce week-end à Perth, la finale de la Fed Cup face à l'Australie.

Samedi 9 et dimanche 10 novembre, l'équipe de France féminine de tennis défie l'Australie à Perth, en finale de Fed Cup. A 26 ans, c'est la deuxième que s'apprête à disputer Caroline Garcia, après celle perdue, en 2016, contre la République tchèque. Sous le capitanat d'Amélie Mauresmo, la Lyonnaise avait apporté deux points en simple, s'inclinant avec Kristina Mladenovic lors du double décisif. La numéro un française de l'époque avait alors décidé de privilégier durant deux ans sa carrière individuelle. Une décision mal vécue par certaines de ses camarades, qui avaient multiplié piques et critiques. L'épisode a laissé des traces, mais le capitaine, Julien Benneteau, a convaincu Garcia de faire son retour dans l'équipe.

Vous avez connu une saison bien en deçà de vos attentes. Cette finale, est-ce une façon de la sauver ?

C'est sûr que, sur un plan individuel, ma saison a été majoritairement décevante, il y a eu plus de bas que de hauts. La Fed Cup, j'ai toujours dit que ça faisait partie de mes objectifs de la gagner. Cette année, on a une nouvelle fois l'occasion d'aller chercher le trophée. Ça m'apporterait beaucoup de bonheur, mais ça ne sauvera pas ma saison individuelle, c'est deux choses séparées. Si le capitaine me sélectionne en simple, il va falloir que je joue des matchs de très haut niveau, bien meilleurs que ceux que j'ai joués cette année.

Justement, comment arrive-t-on à faire abstraction de ses résultats pour se concentrer sur une telle échéance ?

