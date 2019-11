Tennis : opération rachat pour les Bleues en finale de Fed Cup

Les Françaises veulent créer l'exploit ce week-end face à l'Australie de la numéro un mondiale Ashleigh Barty pour rattraper une saison où elles n'ont pas brillé par leurs performances individuelles.

« Vous êtes au courant que la France est en finale de Fed Cup ? » Interrogée sur l'existence d'un « trou générationnel » dans le tennis féminin français après sa défaite au deuxième tour de Roland-Garros en simple au mois de mai, Kristina Mladenovic - future vainqueure du tournoi en double - avait envoyé balader un journaliste en lui ressassant cette question, jugeant la sienne « déplacée ».

La formulation était peut-être maladroite, mais le constat d'échec n'était pas malvenu puisque aucune joueuse française ne s'est qualifiée pour le troisième tour des Internationaux de France, ce qui n'était plus arrivé depuis trente-trois ans. Six mois plus tard, on ne peut pas dire qu'elles aient inversé la tendance : cette finale de Fed Cup face à l'Australie (samedi 9 et dimanche 10 novembre) est la dernière occasion de sauver collectivement ce qui n'a pu l'être individuellement cette saison.

Kristina Mladenovic (39e mondiale) ? Aucune finale (en simple) disputée, ce qui ne lui était plus arrivé depuis six ans, et jamais mieux que des seconds tours en Grand Chelem. Caroline Garcia (45e) ? Un titre (Nottingham), mais une dégringolade au classement : elle était encore 4e il y a quatorze mois. Alizé Cornet (60e) ? Des éliminations précoces à la pelle pour la Niçoise, décidément difficile à suivre même pour son coach, avec qui elle avait renoué cette saison, avant de s'en séparer. Pauline Parmentier (121e) ? Dix-sept victoires, vingt-neuf défaites depuis janvier.

