Tennis: Novak Djokovic se qualifie pour sa 10e finale de l'US Open

Le Serbe Novak Djokovic vainqueur de l'Américain Ben Shelton en demi-finale de l'US Open, le 8 septembre 2023 à New York ( AFP / Corey SIPKIN )

Novak Djokovic, en quête d'un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court, s'est qualifié vendredi pour sa dixième finale de l'US Open en battant l'Américain Ben Shelton (47e) 6-3, 6-2, 7-6 (7/4).

Le Serbe de 36 ans, assuré de redevenir N.1 mondial, tentera de remporter son quatrième trophée à Flushing Meadows dimanche face au tenant du titre Carlos Alcaraz (N.1) ou au lauréat 2021 Daniil Medvedev (3e).

Djokovic atteint ainsi sa dixième finale à New York où il s'est imposé trois fois (2011, 2015 et 2018), égalant le record de Bill Tilden. Il porte en outre à 36 son record de finales en Grand Chelem, avec désormais cinq longueurs d'avance sur Roger Federer.

Il a en outre désormais atteint pour la troisième fois les finales des quatre Majeurs la même saison (après 2015 et 2021).

Vendredi, le toit du court Arthur-Ashe a été fermé préventivement en raison de risques de pluie durant toute la journée et la climatisation assurait une température jouable.

Contre toute attente alors qu'il affronte un Américain, Djokovic a été fortement applaudi à son entrée sur le court et lors de la présentation des joueurs.

D'entré de jeu, Shelton s'est montré très agressif, en particulier sur les deuxièmes balles de service de Djokovic.

Mais le Serbe a dominé à l'échange et réussi le break pour mener 4-2. Il a confirmé à 5-2 sur un ace.

Puis, après avoir manqué quatre balles de set sur le service de Shelton, le Serbe a conclu sur sa cinquième, sur son service.

Au total dans ce premier set, l'Américain n'a gagné que cinq points sur le service de Djokovic, dont trois dans le dernier jeu, et a perdu la seule balle de break qu'il s'est créée.

Djokovic a dominé encore plus nettement le deuxième set en prenant deux fois le service de son adversaire, pourtant son arme principale, sans avoir eu à défendre lui-même la moindre balle de break.

A partir de 2-2, Djokovic a remporté six jeux d'affilée pour empocher le deuxième set et se détacher 2-0 dans le troisième.

Alors que Djokovic a semblé devoir s'imposer sans plus de résistance, Shelton a néanmoins débreaké et repris de l'assurance avec quelques énormes coups droits et services (dont un à 145 mph, soit 233 km/h).

Le Serbe a néanmoins servi pour s'imposer à 6-5 mais, malgré une balle de match, il a permis à Shelton de débreaker en envoyant un smash dans le filet.

Puis il s'est fait une nouvelle petite frayeur dans le tie break où, menant 5/1, il a laissé Shelton revenir à 5/4 avant de conclure.