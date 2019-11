Tennis : Nadal s'impose face à Medevedv au Masters

L'Espagnol a dominé le Russe, mercredi, en trois sets.

C'était le match des perdants, si l'on peut dire. Défaits tous deux lors de leur entrée en lice dans le Masters deux jours plus tôt - l'un par l'Allemand Alexander Zverev, l'autre par le Grec Stefanos Tsitispas - Rafael Nadal et Daniil Medevdev étaient en quête d'une victoire, mercredi 13 novembre. Avec un objectif commun : rester en course pour la qualification pour les demi-finales de la compétition qui réunit, à Londres, les huit meilleurs joueurs de tennis de la planète.

C'est l'Espagnol qui s'est imposé face au Russe, en trois sets, dont deux très accrochés (6-7, 6-3, 7-6).

Les deux joueurs avaient peu de « repères » l'un par rapport à l'autre avant ce match. Leurs routes ne s'étaient jusqu'alors croisées qu'à deux reprises. Rafael Nadal l'avait emporté les deux fois : la plus récente, à l'US Open, l'avait vu venir à bout de son adversaire au terme de cinq sets.

Rafael Nadal est arrivé à Londres après une coupure pour une blessure abdominale début novembre : il avait déclaré forfait avant la demi-finale du Masters 1 000 de Paris-Bercy. Après sa défaite, lundi face à Alexander Zverev, il avait assuré ne pas avoir de séquelles de cette blessure : « Le problème physique n'est absolument pas une excuse. La seule excuse, c'est que je n'ai pas été assez bon ».

Pour Rafael Nadal, ce tournoi de fin de saison à Londres revêt un caractère particulier. Vainqueur de 19 titres du Grand Chelem (les quatre tournois majeurs du circuit), il n'a jamais été couronné au Masters.

