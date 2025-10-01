Tennis-Monfils prendra sa retraite au terme de la saison 2026

PARIS, 1er octobre - Le tennisman français Gaël Monfils a annoncé mercredi qu'il prendrait sa retraite sportive à l'issue de la saison 2026.

"Aujourd'hui, après avoir fêté mon 39e anniversaire il y a tout juste un mois, je tiens à vous annoncer que l'année à venir sera ma dernière en tant que joueur de tennis professionnel", a-t-il écrit dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

"Bien que ce sport représente tout pour moi, je suis parfaitement en paix avec ma décision de prendre ma retraite à la fin de la saison de tennis 2026."

Passé professionnel en 2004, l'ancien sixième joueur mondial, en 2016, a remporté 13 titres sur le circuit ATP dont le dernier en janvier dernier à Auckland (Nouvelle-Zélande). Il a atteint à deux reprises les demi-finales en Grand Chelem : à Roland-Garros en 2008 et à l'US Open en 2016.

"Même si je m'en suis approché, je n'ai jamais remporté de Grand Chelem pendant ma carrière. Je ne vais pas prétendre que je m'attends à le faire l'année prochaine", a-t-il ajouté. "La vie est trop courte. Croyez-moi quand je dis que je n'ai pas de regrets."

"J'ai eu la chance de jouer durant un âge d'or du tennis, aux côtés de quelques-uns des plus grands noms de l'histoire de notre sport : Federer, Nadal, Djokovic, Murray."

"Quand vous aimez tellement quelque chose, ça ne semble jamais être le bon moment pour dire au-revoir. Mais 40 ans sera le bon moment pour moi", a poursuivi l'actuel 53e joueur mondial. "Évidemment, gagner un titre supplémentaire avant d'en avoir terminé serait vraiment incroyable."

Le double finaliste de la Coupe Davis (2010 et 2014) est le dernier membre des "Quatre mousquetaires" du tennis masculin français des années 2000 encore en activité après les retraites de Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon en 2022 et celle de Richard Gasquet en mai dernier.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)