Tennis-Monfils fait ses adieux aux Grands Chelems, battu par Tien à l'US Open

par Shrivathsa Sridhar

Learner Tien, 15e mondial, a mis fin jeudi à la carrière en Grand Chelem de Gaël Monfils en s'imposant 6-3, 6-4, 6-3 au deuxième tour de l'US Open, lors d'un duel entre le jeune Américain de 20 ans et le Français qui prendra sa retraite à la fin de la saison.

Vainqueur au premier tour d'Adolfo Daniel Vallejo le jour de ses 40 ans, Gaël Monfils n'a pas réussi à prolonger l'aventure à New York face à un adversaire de moitié moins âgé sur le court Arthur Ashe.

À l'issue de la rencontre, les organisateurs lui ont rendu hommage à travers une vidéo retraçant quelques-uns des coups les plus marquants de ses vingt années passées à Flushing Meadows.

"Je veux vous remercier, c'était un long parcours. Je suis arrivé ici en 2003 chez les juniors et me voilà en 2026, merci beaucoup", a déclaré le Français.

"J'ai senti de l'amour ici. Vous êtes mon deuxième public préféré, après celui de Paris. Ça a été un honneur de jouer toutes ces années devant vous. J'ai toujours donné tout ce que je pouvais", a-t-il ajouté.

Dans des conditions chaudes et humides, le Français a semblé accuser le coup dès la fin du premier set. Tête de série numéro 14, Learner Tien est toutefois resté imperturbable pour décrocher sa place au troisième tour, où il affrontera le Tchèque Jakub Mensik, tête de série numéro 17.

Gaël Monfils a bien tenté un dernier sursaut dans le troisième set mais l'Américain est resté solide pour sceller sa victoire avant d'étreindre chaleureusement le Français.

"Le fait de l'avoir affronté à Montréal m'a aidé à gérer mes nerfs", a déclaré le jeune de vingt ans, qui avait déjà battu le vétéran français au tournoi canadien le mois dernier.

"C'était un match incroyable. Je lui avais dit à Montréal que j'espérais le rejouer une dernière fois. Je suis très heureux que cela se soit produit ici".

Gaël Monfils, qui a grimpé jusqu'à la sixième place du classement ATP en novembre 2016, a réalisé sa meilleure performance à l'US Open un peu plus tôt cette année-là, atteignant le stade des demi-finales.

La seule autre fois où il est aussi loin dans un tournoi du grand chelem, c'était en 2008, à Roland-Garros.

(Rédigé par Shrivathsa Sridhar à New York, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)