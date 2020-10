Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tennis : Mannarino en finale à Astana, Sonego enchaîne à Vienne Reuters • 31/10/2020 à 18:38









Tennis : Mannarino en finale à Astana, Sonego enchaîne à Vienne par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sur le tournoi ATP 250 de Nur-Sultan (Kazakhstan), le Français Adrian Mannarino s'est qualifié pour la finale de l'épreuve qui connaît sa première édition cette année. Il s'est défait du Finlandais Emil Ruusuvuori (98e mondial) en deux sets 7-5, 6-2. Il retrouvera demain en finale l'Australien Millman vainqueur de Tiafoe. Du côté de Vienne, Sonego a enchaîné après sa démonstration face à Djokovic. Il s'est imposé cette fois-ci contre Dan Evans 6-3, 6-4 et devra donc batailler demain en finale contre Rublev vainqueur par forfait alors qu'il menait 6-4, 4-1.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.