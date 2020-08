Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tennis : les jumeaux Bob et Mike Bryan à la retraite Reuters • 27/08/2020 à 16:26









Tennis : les jumeaux Bob et Mike Bryan à la retraite par Florian Burgaud (iDalgo) Après 22 années à arpenter le globe de long en large pour disputer des rencontres de tennis en double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan, 42 ans, ont annoncé leur retraite sportive dans les colonnes du New York Times. Les deux meilleurs joueurs de double de l'histoire partent avec 119 titres communs dont 16 Majeurs, 39 Masters 1000, une Coupe Davis et le titre olympique remporté en 2012 sur le gazon du Centre Court de Wimbledon. Aussi, ils sont restés en tête du classement ATP pendant 438 semaines. « L'an dernier, on n'était pas seulement sur le circuit pour jouer nos matches, prendre des points et gagner de l'argent. Il s'agissait vraiment de dire merci à tout le monde et de humer l'ambiance une dernière fois », a expliqué Bob en guise d'adieux. D'ailleurs, ils ont remporté le dernier tournoi qu'il ont disputé : c'était en février dernier à Delray Beach.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.