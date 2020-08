Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tennis : le Masters 1000 de Madrid annulé Reuters • 04/08/2020 à 17:27









Tennis : le Masters 1000 de Madrid annulé par Florian Burgaud (iDalgo) Cette année, la Caja Magica ne sera pas le théâtre d'un seul match de tennis officiel. Après la Coupe Davis, dont la phase finale devait se dérouler sur les courts madrilènes, c'est le Mutua Madrid Open, tournoi classé Masters 1000, qui a été annulé. La mort dans l'âme, les organisateurs, qui avaient repoussé la compétition de mai à septembre au plus fort de la pandémie, ont dû se résoudre à cette décision brutale et définitive après une augmentation des nombres de cas de coronavirus en dans la région de la capitale espagnole. L'organisation donne maintenant rendez-vous du 30 avril au 9 mai 2021 pour la prochaine édition. En attendant, le circuit ATP est toujours dans le flou alors que la WTA a repris ce lundi à Palerme, en Sicile...

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.