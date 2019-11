Tennis : le couple Mahut-Herbert s'impose dans le tournoi des « maîtres »

Les deux joueurs français ont remporté, dimanche à Londres, la finale du double du Masters, face au Sud-Africain Raven Klaasen et au Néo-Zélandais Michael Venus.

Leur histoire a été pour le moins compliquée cette année. Mais ils finissent celle-ci en apothéose. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté, dimanche 17 novembre à Londres, le Masters, tournoi qui réunit chaque fin de saison les meilleurs joueurs de tennis mondiaux.

La paire française a battu, en finale du double, le Sud-Africain Raven Klaasen associé au Néo-Zélandais Michael Venus, s'imposant en deux sets (6-3, 6-4), en une heure et dix minutes.

Avant de disputer cette deuxième finale d'affilée du Masters (ils s'étaient inclinés face aux Américains Mike Bryan/Jack Socken en 2018), Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert avaient fait un parcours sans faute : invaincus dans leurs quatre matchs précédents (trois en phase de poule et la demi-finale), ils n'avaient par ailleurs concédé aucun set.

Les deux Français, qui participaient à leur cinquième Masters, étaient arrivés à Londres « avec de l'envie, beaucoup de positif et de la bonne énergie ». Il faut dire qu'ils sortaient d'une période plutôt faste, avec une demi-finale disputée à l'ATP 500 de Vienne (Autriche), puis une victoire au Masters 1 000 de Paris-Bercy, début novembre : leur 14e titre conquis ensemble.

Une séparation temporaire, des retrouvailles compliquées

Pourtant, quelques mois plus tôt, leur histoire commune, marquée par quatre titres du Grand Chelem (les quatre tournois principaux du circuit) et la conquête de six des neuf Masters 1 000 du circuit, semblait avoir un peu de plomb dans l'aile.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr