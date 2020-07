Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tennis : la tournée chinoise annulée Reuters • 25/07/2020 à 11:37









par Florian Burgaud (iDalgo) Encore une mauvaise nouvelle pour le tennis mondial. Quelques heures après l'annonce du renoncement du tournoi ATP de Washington, toute la tournée chinoise, soit 11 compétitions au total, a été purement et simplement annulée par les autorités locales à cause du coronavirus. Quatre tournois masculins sont impactés : Zhuhai (28 septembre-4 octobre), Chengdu (28 septembre-4 octobre), Pékin (5-11 octobre), Shanghai (12-18 octobre). Et sept chez les femmes : Pékin (12-18 octobre), Wuhan (19-25 octobre), Nanchang (19-25 octobre), Zhengzhou (26 octobre-1er novembre), Guangzhou (23-29 novembre), le Masters de Shenzhen (9-15 novembre) et le Masters bis de Zhuhai (16-22 novembre). Le calendrier 2020 s'en retrouve réduit alors que la WTA doit théoriquement reprendre le 3 août à Palerme et l'ATP le 22 août à Cincinnati.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.